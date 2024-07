Incendi in Russia: l’Amur avvolto dal fumo visto dallo spazio

MeteoWeb

I satelliti di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, continuano a monitorare gli incendi in Russia. L’immagine di Canopus-B mostra la regione dell’Amur avvolta dal fumo che si è diffuso su tutto il territorio; ciò è facilitato dalla direzione del vento nord e nord-ovest. Gli incendi naturali stanno bruciando nei distretti di Tynda e Zeya, mentre grandi incendi sono in atto in Yakutia e Transbaikalia. Nei territori limitrofi, il sistema di monitoraggio ha registrato più di 400 punti termici.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.