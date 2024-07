Incendi Sardegna: fiamme fuori controllo nei boschi di Pozzomaggiore

MeteoWeb

Prosegue l’emergenza incendi in Sardegna. Sono 15 i roghi segnalati oggi in tutta l’isola nel bollettino del Corpo forestale: cinque di questi hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale. Elicotteri e Canadair in azione anche per proseguire le operazioni di spegnimento di incendi divampati nei giorni scorsi.

Al momento a preoccupare maggiormente è un incendio nell’agro di Pozzomaggiore, in provincia di Sassari, dove le fiamme sono ancora attive. “L’incendio non è sotto controllo – fanno sapere i Forestali – e sta interessando un’ampia superficie boscata a ridosso del Monte Murale“. Sul posto un elicottero proveniente da Bosa e due “Super puma” da Alà dei Sardi e Fenosu. È stato richiesto anche il concorso aereo nazionale con due Canadair, mentre a terra stanno intervenendo squadre dell’agenzia Forestas, dei barracelli, dei volontari e dei Vigili del Fuoco.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.