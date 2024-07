Incendi Sardegna, vasto rogo a Paulilatino: Canadair ed elicotteri in azione

MeteoWeb

È in atto un grosso incendio nelle campagne di Paulilatino, nell’Oristanese, in Sardegna. Il Corpo forestale sardo sta intervenendo in queste ore con il supporto di quattro elicotteri – due “Super Puma” e due mezzi leggeri – provenienti dalle basi operative di Fenosu, Alà dei Sardi, Anela e San Cosimo. Sul posto anche due Canadair decollati dall’aeroporto di Olbia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.