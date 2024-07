Incendi, Serra (Coldiretti): “la Sardegna piange, in fumo i nostri sacrifici”

MeteoWeb

Gli incendi che stanno colpendo la Sardegna in questi giorni stanno lasciando in ginocchio molti agricoltori e allevatori, che hanno visto mezzi e animali divorati dalle fiamme. Drammatica la testimonianza di Mariafrancesca Serra, Presidente Donne Coldiretti e allevatrice colpita da incendi a Usellu, in provincia di Oristano. “Oggi la Sardegna piange, ma ha pianto anche ieri”, afferma Serra, parlando di “campi grigi di desolazione”. “I Canadair sono ancora in azione perché l’incendio non è ancora stato sedato. Noi nel frattempo siamo riusciti a mettere in salvo il bestiame ma sono andati in fumo i nostri sacrifici e ora non sappiamo cosa daremo da mangiare agli animali durante l’estate”.

“Non solo il problema della siccità, ma anche quello degli incendi. È difficile parlare perché le nostre aziende non sono semplici posti di lavoro. Rappresentano anni e anni di sacrifici. E vedere che in un batter d’occhio venga tutto spazzato via fa male all’anima”, conclude Serra.

Oggi, dopo un intenso lavoro nel Nuorese e nell’Oristanese, i servizi antincendio sono stati impegnati in Ogliastra per spegnere un rogo nelle campagne di Gairo, in località Nuraghe Coccu. Un altro incendio, con fiamme alte alcuni metri, si è sviluppato all’ingresso di Quartu Sant’Elena, nella strada di collegamento con Cagliari.

