Incendi oggi in Sicilia, dove le temperature raggiungono diffusamente i +37-38°C, con picchi di +40-41°C. Incendi sono segnalati vicino Godrano, nel Palermitano, a pochi chilometri dal Bosco della Ficuzza. Per contrastare le fiamme è in azione un elicottero Leonardo AW169 dei Vigili del Fuoco e un Canadair CL-415 dei Vigili del Fuoco.

