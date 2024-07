MeteoWeb

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente oggi per un incendio boschivo a Pendik, a Istanbul, in Turchia. Il rogo è divampato nella foresta di Aydos per cause ancora da determinare. Dopo la notifica, decine di squadre di Vigili del Fuoco sono state inviate sul posto. Nel frattempo, un elicottero antincendio sta supportando gli sforzi di spegnimento dall’alto. Le fiamme e il fumo che si levano dalla foresta sono visibili dai quartieri circostanti.

Turchia, elicottero al lavoro per spegnere l'incendio nella foresta di Aydos

Foto





