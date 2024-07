MeteoWeb

Un numero imprecisato di persone è rimasto intrappolato in un centro commerciale di 14 piani nella città di Zigong, nella provincia del Sichuan, nella Cina sudoccidentale, a causa di un incendio. Al momento il rogo risulterebbe spento e sarebbero in atto le operazioni soccorso per salvare le persone intrappolate. Oltre 90 vigili del fuoco sono sul posto, secondo quanto riportano i media locali.

Incendio in Cina, fiamme in centro commerciale di 14 piani

