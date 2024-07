Campania, incendio in una fabbrica dolciaria a Striano: Vigili del Fuoco in azione | VIDEO

MeteoWeb

Incendio in un’azienda dolciaria a Striano, in provincia di Napoli: coinvolto interamente dalle fiamme un edificio di 12.000 metri quadrati. Dalle prime ore del pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco sono al lavoro con 6 squadre, giunti rinforzi dai comandi di Salerno e Avellino. La struttura è collassata quasi totalmente, segnalano i pompieri: le operazioni di spegnimento sono in corso.

Nessun ferito, ma danni ingenti alla fabbrica Ambrosio, in località Contrada Le Vecchie. Secondo i primi accertamenti, pare che le fiamme siano partite dal settore confetti della nota fabbrica. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento, ma per fortuna pare al momento che tra i tanti dipendenti nessuno sia rimasto ferito. Sul posto diverse squadre di soccorso e spegnimento, con i Carabinieri.

Tecnici del Dipartimento provinciale Arpac di Napoli sono intervenuti sul posto, dove è stato attivato un campionatore ad alto flusso di aria per la ricerca di diossine e furani, allo scopo di monitorare la presenza in atmosfera di tali contaminanti generati a seguito dell’evento. I risultati degli accertamenti in corso saranno diffusi non appena disponibili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.