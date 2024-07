Incendio a Lanciano, rifiuti in fiamme al padiglione Ecolan

MeteoWeb

Allarme nella notte a causa di un incendio sviluppatosi nel padiglione della società Ecolan Spa, in località Cerratina di Lanciano (CH), dove c’è la piattaforma di selezione dei rifiuti secchi differenziati. All’interno erano presenti tonnellate di imballaggi, misti di plastiche e metalli, per lo stoccaggio, che in breve sono stati divorati dalle fiamme. Sul posto vigili del fuoco e operatori della società che si sono messi all’opera per bloccare il rogo.

