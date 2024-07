MeteoWeb

Caldo e vento alimentano un incendio di sterpaglie nel Reggino: i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti questa mattina a Marina di Gioiosa Ionica per un rogo divampato tra le case. I pompieri stanno lottando in questi minuti contro le fiamme nel tentativo di evitare danni a persone o cose. L’intervento è in corso.

Reggio Calabria: incendio di sterpaglie a Marina di Gioiosa Ionica

