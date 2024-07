Incendio Vieste, evacuate strutture turistiche di Baia dei Campi

MeteoWeb

“Da questa mattina sono qui sul posto, presso Baia San Felice per monitorare l’incendio che, purtroppo, sta interessando ancora una volta quest’area. Stiamo monitorando costantemente la situazione e tutte le interforze stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza la zona. A scopo cautelativo, è stato effettuato lo sgombero delle strutture di Baia dei Campi“: è quanto ha affermato Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste, e presidente della Provincia di Foggia, in riferimento al vasto incendio che si è sviluppato nel bosco che si trova a Baia San Felice nei pressi della costa. “Questa decisione è stata presa a causa del possibile riversamento dell’incendio in quella direzione, per garantire la sicurezza di tutti i turisti e operatori e per prevenire eventuali rischi legati a situazioni impreviste. Tuttavia la situazione è seguita con attenzione e per ora sotto controllo. Vi terrò aggiornati su eventuali decisioni“. Sul posto sta intervenendo anche un Canadair.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.