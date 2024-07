Incidente a Gallipoli, cede parte di una giostra al luna park: ragazzi feriti

MeteoWeb

Incidente in Puglia, a Gallipoli: mentre era in funzione, ha ceduto una componente di una delle giostre del luna park presente sul lungomare Galileo Galilei. Alcuni ragazzi che si trovavano sopra la giostra sono rimasti feriti. Due in particolare, hanno riportato trauma cranico e fratture varie. Sul posto gli agenti della polizia locale e del commissariato locale.

