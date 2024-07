Incidente sul Monte Civetta, 58enne colpito da masso

MeteoWeb

Incidente questa mattina per un 58enne di Taibon Agordino (Belluno): è stato colpito da un grosso masso cadutogli addosso mentre con un’altra persona camminava nei pressi del Rifugio Tissi, nella zona di Alleghe. L’uomo, per l’urto, è scivolato per alcuni metri lungo il canale sottostante, ma è riuscito a mettersi al riparo dalla caduta di altri sassi. Il Soccorso alpino, intervenuto con l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, lo ha individuato ed è riuscito a recuperarlo per portarlo all’’ospedale di Belluno per i numerosi traumi riportati.

