Incidenti in Montagna, Bardonecchia: uomo cade nel lago e muore

Intervento nella notte per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese a Bardonecchia, in Valsusa, nei pressi del rifugio Scarfiotti per un uomo caduto nel laghetto, nei pressi della struttura. Quando i tecnici del Soccorso Alpino sono giunti sul luogo dell’incidente, il corpo dell’uomo era stato recuperato dall’acqua dalle persone presenti e il personale dell’ambulanza di base era impegnato nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare a cui anche i soccorritori hanno contribuito.

In seguito è giunta sul posto un’autoambulanza avanzata con il medico che ha proseguito le manovre finché è stato possibile soltanto constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i carabinieri e il soccorso alpino della Guardia di Finanza per le operazioni di polizia giudiziaria.

