Incidenti in Montagna: esce per una passeggiata con il cane, cade in un canale e muore

Nella serata di ieri il Soccorso alpino di Alleghe è stato allertato per il mancato rientro di un uomo da una passeggiata con il cane. Il 68enne di Canale d’Agordo (Belluno) si era diretto sul percorso che da Masarè sale a Casera Ciesamata, camminata che era solito fare più volte all’anno. Le squadre si sono portate sul posto, dove è stata rinvenuta l’auto, e hanno iniziato a perlustrare i sentieri, finché a circa 1.500 metri di quota non hanno sentito il cane abbaiare.

Il corpo senza vita dell’uomo è stato individuato in un canale a lato del sentiero per Ciesamata, dove era ruzzolato per un’ottantina di metri tra gli alberi. Poiché il cane lo proteggeva, per riuscire ad avvicinarsi è stato chiesto l’intervento di un’unità cinofila del Soccorso alpino di Livinallongo. Il soccorritore ha guadagnato la fiducia dell’animale e lo ha riportato con sé sul sentiero. Una squadra ha successivamente recuperato la salma con un verricello di 50 metri ed è stato trasportato a valle. Sul posto anche vigili del fuoco e Carabinieri.

