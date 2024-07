Inghilterra, attacco chimico a Bath: due persone portate in ospedale

MeteoWeb

Due persone sono state portate in ospedale dopo un possibile attacco chimico nel centro di Bath, in Inghilterra. Un cordone di Polizia è stato creato in città in seguito all’incidente, in cui una donna avrebbe “avvicinato le persone con una borsa, facendo sì che alcune persone si sentissero male“, ha affermato la Polizia.

L’incidente è avvenuto in Stall Street intorno alle 14:30 di questo pomeriggio, lunedì 29 luglio. Agenti di Polizia, paramedici e Vigili del Fuoco sono sulla scena, con alcuni che indossavano tute anticontaminazione, riporta SomersetLive.

Due persone sono state portate in ospedale con difficoltà respiratorie e prurito agli occhi, riporta l’agenzia di stampa PA. La Polizia di Avon e Somerset ha dichiarato: “i servizi di emergenza stanno rispondendo a un incidente a Bath. Verso le 14:30, una donna si è avvicinata alle persone con una borsa, facendo sì che alcune persone si sentissero male. Il servizio ambulanza ci ha avvisati alle 15:08. Non siamo a conoscenza di ulteriori segnalazioni di persone che si sono sentite male. Per precauzione, il personale dei servizi di emergenza indossa indumenti protettivi. Stiamo lavorando con il South Western Ambulance Service e l’Avon Fire and Rescue Service sulla scena e abbiamo piani ben collaudati per rispondere a tali incidenti”.

Un testimone ha detto di aver visto persone essere curate sul posto, riferisce l’agenzia di stampa PA. Il testimone ha detto: “hanno preso una donna e l’hanno coperta con dei teli blu e sembravano averla lavata con un getto d’acqua. Deve essere stata informata di togliersi i vestiti, perché è uscita indossando una grande tuta arancione che le copriva il corpo. Poi è stata accompagnata all’ambulanza scortata da quello che credo fosse un paramedico che indossava una tuta protettiva completa con respiratore”.

