INGV: gli InfoPoint di Stromboli e Vulcano riaprono con nuovi percorsi multimediali interattivi

Dal mese di luglio 2024 a Stromboli e Vulcano gli Info Point dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) riaprono le porte per accogliere visitatori, turisti, appassionati e curiosi in percorsi conoscitivi delle terre vulcaniche eoliane. Da oltre vent’anni, i due Info Point, già noti come Centro Informativo INGV di Stromboli e Centro Informativo INGV “Marcello Carapezza” di Vulcano, sono i punti di riferimento dell’informazione e della divulgazione scientifica realizzati dall’INGV in collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (DPC).

Durante il periodo estivo, quando l’afflusso di turisti e di residenti è maggiore, i ricercatori dell’INGV accoglieranno i visitatori nei Centri INGV per illustrare il fascino del vulcanismo eoliano e i rischi ad esso connessi. Quest’anno gli Info Point riaprono al pubblico con un aspetto rinnovato e ancora più orientato alla multidisciplinarietà e all’interattività nella divulgazione scientifica.

Non solo pannelli informativi sulla geologia delle isole e sulle attività di sorveglianza geofisica e geochimica dell’arco eoliano coordinate dal Centro Monitoraggio Eolie dell’INGV (CME), ma anche monitor dinamici attraverso i quali toccare con mano e in tempo reale le attività di monitoraggio dei vulcani attivi delle isole Eolie. Da quest’anno, inoltre, è possibile fare un volo sullo Stromboli con l’elicottero virtuale dell’INGV.

Un sistema integrato, che l’Istituto mette a disposizione per il monitoraggio costante delle attività vulcaniche e delle ricerche scientifiche che continuamente vengono realizzate sulle strutture, porta i ricercatori a conoscere sempre meglio i meccanismi che regolano questi giganti della natura, offrendo informazioni utili nelle dinamiche della prevenzione dai rischi naturali.

Nei Centri sono presentate anche le buone pratiche di protezione civile a cura del DPC, con le brochure e le infografiche di “Io non rischio – Stromboli e Vulcano”.

Gli Info Point di Stromboli e Vulcano sono aperti tutti i giorni della settimana, dalle ore 10:00 alle 13:00 e, nel pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, e resteranno aperti almeno fino al 30 settembre.

Tutte le info su cie.ingv.it

