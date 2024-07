Innovazione robotica: un umanoide che balla e abbraccia per migliorare la collaborazione

MeteoWeb

Uno studio della University of California San Diego, presentato alla conferenza “Robotics: Science and Systems” a Delft, ha evidenziato come un robot umanoide, addestrato a eseguire movimenti espressivi come sequenze di passi di danza, saluti, e abbracci, possa migliorare le interazioni tra uomo e robot in ambienti lavorativi. Questo robot, dotato di maggiore espressività e agilità, potrebbe operare in sicurezza accanto agli esseri umani in luoghi come fabbriche, ospedali e case, e persino sostituirli in ambienti pericolosi.

Il robot è stato addestrato su un’ampia gamma di movimenti umani, utilizzando dati di motion capture e video di danza, con un allenamento separato per la parte superiore e inferiore del corpo. Questo metodo ha permesso al robot di mantenere l’equilibrio e attraversare terreni diversi mentre eseguiva gesti complessi.

Attualmente, il robot è controllato da un operatore umano tramite un controller di gioco, ma si prevede una futura versione autonoma con telecamera per eseguire compiti e navigare autonomamente. Gli scienziati stanno perfezionando il design per affrontare compiti più intricati e di precisione, con l’obiettivo di dimostrare la capacità del robot di eseguire diverse azioni in modo stabile e affidabile su vari tipi di terreno.

