Inondazioni in Bangladesh, sale il bilancio: si teme un nuovo peggioramento

Il bilancio delle vittime delle inondazioni in Bangladesh è salito a 8, lasciando più di due milioni di persone colpite dopo che le forti piogge hanno fatto straripare i fiumi principali. Due ragazzi adolescenti sono morti quando una barca si è capovolta nelle acque alluvionali a Shahjadur, ha detto il capo della Polizia della città rurale settentrionale, Sabuj Rana. “C’erano nove persone nella piccola barca. Sette sono riuscite a nuotare per mettersi in salvo. Due ragazzi non sapevano nuotare. Sono annegati“, ha detto. Bishwadeb Roy, capo della Polizia di Kurigram, ha dichiarato che altre tre persone sono state uccise in due distinti incidenti di folgorazione dopo che le loro imbarcazioni sono rimaste impigliate nei cavi elettrici sotto tensione nelle acque alluvionali. Altre tre persone sono morte in distinti incidenti correlati alle inondazioni in tutto il Paese, hanno dichiarato le autorità.

Il Governo ha dichiarato di aver aperto centinaia di rifugi per le persone sfollate dalle inondazioni e di aver inviato cibo e aiuti nei distretti duramente colpiti nella regione settentrionale del Paese. “Più di 2 milioni di persone sono state colpite dalle inondazioni. Diciassette dei 64 distretti del Paese sono stati colpiti“, ha affermato Kamrul Hasan, segretario del Ministero per la gestione dei disastri del Bangladesh.

Hasan ha affermato che la situazione delle inondazioni potrebbe peggiorare nel nord nei prossimi giorni con il Brahmaputra, uno dei principali corsi d’acqua del Bangladesh, che scorre oltre i livelli di pericolo in alcune aree. “Qui viviamo con le inondazioni. Ma quest’anno l’acqua era molto alta. In tre giorni, il Brahmaputra è salito di 2-2,5 metri“, ha affermato Abdul Gafur, consigliere locale del distretto. “L’acqua delle inondazioni ha inondato più dell’80% delle case nella mia zona. Stiamo cercando di consegnare cibo, in particolare riso e olio commestibile. Ma c’è una crisi di acqua potabile”.

Il Bangladesh è nel mezzo del monsone estivo annuale, che porta all’Asia meridionale il 70-80% delle sue precipitazioni annuali, oltre a morti e distruzioni regolari dovute a inondazioni e frane.

