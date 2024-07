L’INPS lancia nuove misure per tutelare i lavoratori durante le emergenze climatiche

MeteoWeb

L’INPS ha annunciato l’introduzione di nuove misure destinate a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di eventi meteorologici avversi. Secondo una recente comunicazione dell’ente previdenziale, il Governo ha previsto un accesso facilitato agli ammortizzatori sociali, che ora includono diversi strumenti specifici.

Le tutele dell’INPS ai lavoratori

Tra le nuove opzioni disponibili, vi sono la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (Cisoa), destinata agli operai del settore agricolo colpiti da condizioni meteorologiche avverse, e la Cassa Integrazione Ordinaria (Cigo), che può essere applicata a determinate categorie di datori di lavoro. Questi strumenti sono progettati per rispondere alle emergenze climatiche e garantire un supporto tempestivo ai lavoratori.

In aggiunta, è prevista l’estensione dei trattamenti in deroga, tra cui la Cassa Integrazione Straordinaria e la Mobilità, per i lavoratori delle imprese situate in aree di crisi industriale complessa. Tali trattamenti possono essere riconosciuti entro specifici limiti di spesa e per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si verificheranno durante l’anno 2024.

Queste misure mirano a offrire un sostegno concreto in situazioni di emergenza, assicurando che i lavoratori possano affrontare meglio le difficoltà causate da eventi climatici estremi e garantendo una maggiore sicurezza economica durante periodi di crisi.

