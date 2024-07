Kevin Piette, il primo atleta paraplegico a portare la torcia olimpica con un esoscheletro | VIDEO

MeteoWeb

Undici anni fa, un incidente gli ha provocato una grave paralisi motoria, oggi grazie al progresso della scienza e della medicina, ha portato la torcia olimpica ai Giochi di Parigi 2024. È la storia di Kevin Piette, primo atleta paraplegico a portare la torcia olimpica con un esoscheletro. Ora Piette è un tennista paralimpico e un ‘pilota’ per un’azienda che sviluppa esoscheletri, dispositivi robotici per far camminare persone con disabilità motoria. “Portando la torcia olimpica, – si legge sul sito di Parigi 2024 – Kevin ispira le persone a impegnarsi nello sport e a promuovere l’innovazione per chi ha una disabilità“. Grande emozione, dunque, alle Olimpiadi di Parigi, che inizieranno ufficialmente il 26 luglio.

