La popolazione mondiale diminuirà drasticamente per la prima volta dalla peste nera

Un recente rapporto delle Nazioni Unite prevede un cambiamento significativo nel panorama demografico globale. Il World Population Prospects 2024 suggerisce che la popolazione mondiale non solo raggiungerà il suo picco più presto di quanto precedentemente previsto, ma inizierà anche a diminuire a partire dalla seconda metà del XXI secolo. Questo segna una svolta rispetto alle proiezioni precedenti e potrebbe avere conseguenze importanti per il nostro futuro.

Picco della popolazione mondiale

Nel 2024, la popolazione globale si attesterà intorno agli 8,2 miliardi. Secondo il nuovo rapporto, si prevede che il numero totale di abitanti crescerà fino a circa 10,3 miliardi a metà degli anni 2080. Tuttavia, entro la fine del secolo, la popolazione mondiale potrebbe diminuire a circa 10,2 miliardi. Questo suggerisce che il picco della popolazione globale arriverà prima e a un livello inferiore rispetto alle stime fatte in passato.

Fattori alla base della nuova proiezione

Il cambiamento nelle previsioni è principalmente attribuibile al calo dei tassi di natalità in molte regioni del mondo. Storicamente, molti dei paesi che ora mostrano una diminuzione della popolazione avevano tassi di crescita demografica molto elevati. Tuttavia, la situazione è cambiata drasticamente. In Cina, ad esempio, la popolazione è diminuita per la prima volta dagli anni ’60. Questa tendenza si osserva anche in altre nazioni ad alta densità, come Giappone, Italia, Spagna e Corea del Sud, dove i tassi di natalità sono scesi sotto le aspettative precedenti.

Li Junhua, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari economici e sociali, ha commentato che “Il panorama demografico si è evoluto notevolmente negli ultimi anni. In alcuni paesi, il tasso di natalità è ora ancora più basso di quanto previsto in precedenza, e stiamo anche assistendo a cali leggermente più rapidi in alcune regioni ad alta fertilità.” Ha inoltre aggiunto che “Il picco più precoce e più basso è un segnale di speranza. Ciò potrebbe significare una riduzione delle pressioni ambientali dovute all’impatto umano a causa del minor consumo aggregato. Tuttavia, una crescita demografica più lenta non eliminerà la necessità di ridurre l’impatto medio attribuibile alle attività di ogni singola persona.”

Impatti regionali e globali

Il rapporto evidenzia che la dimensione della popolazione ha già raggiunto il picco in almeno 63 paesi e aree, tra cui giganti economici come Cina, Germania, Giappone e Russia. In questi paesi, si prevede che la popolazione diminuirà del 14% nei prossimi 30 anni. Questo declino potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato del lavoro, sui sistemi di previdenza sociale e sulle politiche economiche in queste regioni.

In contrasto, in altri 48 paesi, tra cui Brasile, Iran, Turchia e Vietnam, la popolazione è destinata a crescere fino al 2054. In questi paesi, il picco demografico è previsto per un periodo successivo rispetto ai paesi già in calo.

In particolare, si prevede che le popolazioni di nove paesi – tra cui Angola, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Niger e Somalia – subiranno un boom demografico significativo, con raddoppi della popolazione totale tra il 2024 e il 2054. Questo rapido aumento potrebbe comportare sfide aggiuntive in termini di sviluppo infrastrutturale, risorse e gestione ambientale.

Proiezioni nel lungo periodo sulla popolazione mondiale

Le proiezioni demografiche sono soggette a variazioni e altri studi recenti hanno suggerito che la popolazione globale potrebbe continuare a crescere fino al 2064, raggiungendo circa 9,7 miliardi di persone, prima di iniziare a declinare verso gli 8,8 miliardi entro la fine del secolo. Sebbene le previsioni varino, è evidente che un declino della popolazione globale è una tendenza che sembra inevitabile.

Se le previsioni si concretizzeranno, il calo della popolazione mondiale rappresenterebbe un evento senza precedenti dalla peste nera del XIV secolo. Questo cambiamento potrebbe portare a profonde trasformazioni nel modo in cui viviamo e organizziamo il nostro mondo. Il declino della popolazione potrebbe influenzare tutto, dalla sostenibilità ambientale alla pianificazione urbana, dai mercati del lavoro alle politiche di welfare.

