Lago di Garda sicuro dopo le gastroenteriti? Il sindaco di Brenzone ne beve un bicchiere | VIDEO

MeteoWeb

Centinaia di persone sono state colpite da gastroenterite sulla sponda veronese del Lago di Garda. Uno dei comuni più interessati è stato quello di Torri del Benaco, che confina con Brenzone. Proprio il sindaco di Brenzone, Paolo Formaggioni, ha voluto rassicurare i turisti. A Brenzone, non si sono registrati casi di contagio e in un gesto provocatorio, il primo cittadino ha bevuto un bicchiere di acqua raccolta dal Lago di Garda, augurando anche “salute!” alla fine. Il gesto, diventato virale sui social, è stato un segnale sulla qualità dell’acqua del più grande lago italiano.

“Torri – ha spiegato Formaggioni – è il comune che confina con il nostro, a Brenzone non si sono registrati casi di contagio, ma su questa vicenda c’è stato eccessivo allarmismo, con notizie infondate o esagerate diffuse anche dai media tedeschi che inevitabilmente hanno generato preoccupazione tra gli operatori turistici”.

Ieri, il sindaco ha partecipato, insieme ad altri primi cittadini della sponda veronese del Garda, al tavolo per l’emergenza batterica convocato a Torri del Benaco organizzato dal sindaco Stefano Nicotra. “Le analisi sui campioni prelevati nel lago – ha concluso Formaggioni – sono risultate tutte negative, la situazione clinica – come ha confermato l’Ulss 9 – è in netto e veloce miglioramento, quindi aspettiamo solo gli esiti dei nuovi campionamenti, ma tutto sta tornando nella norma. E l’acqua del nostro lago è pura”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.