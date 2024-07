Lancio Ariane 6, Urso: “Italia in prima linea”

MeteoWeb

“Ieri sera, dallo spazioporto della Guyana francese è partito con pieno successo il volo inaugurale del vettore pesante europeo Ariane 6. L’Europa torna finalmente ad avere un accesso pieno ed autonomo allo Spazio. Un successo corale dell’Agenzia Spaziale Europea e del sistema di aziende partecipanti alla costruzione del vettore: tra queste la nostra Avio che ha fornito i motori ausiliari per la spinta iniziale ed altre componenti strategiche del vettore Ariane“: è quanto ha affermato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, cui sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio in materia di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali, riferendosi al lancio di Ariane 6 avvenuto ieri dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese.

“Un successo che ha visto il nostro Paese in prima linea nel supporto finanziario e tecnologico al programma Ariane 6, e di buon auspicio per il futuro dei lanciatori spaziali europei che ci auguriamo possa essere completato presto dal ritorno al volo dell’altro vettore europeo Vega-C, sviluppato dalla nostra azienda Avio spa,” ha concluso Urso.

