Lancio Ariane 6, Valente (ASI): “traguardo di tutta l’Europa”

“L’atteso successo di Ariane 6 è un positivo traguardo di tutta l’Europa“: è quanto ha dichiarato Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, commentando il successo del lancio di Ariane 6 di ieri. “Si apre ora una fase molto importante per il settore che si concretizzerà con un grande impulso amplificato anche dal ritorno al lancio di Vega C previsto entro la fine del 2024,” ha evidenziato Valente.

“Avere due lanciatori operativi sul mercato – ha proseguito il presidente ASI – permetterà all’ESA di completare l’offerta nel settore strategico dell’accesso allo Spazio. In questo modo potremo affrontare le sfide su un terreno altamente performante e indispensabile come quello dei lanciatori con dei ritorni in termini di benefici economici per il continente europeo. L’autonomia dell’accesso allo Spazio estenderà le opportunità per le imprese e per la nostra economia dello spazio verso nuovi mercati e acquirenti“.

