Latte per neonati prematuri: Abbott condannato a pagare 495 milioni di dollari

Il gruppo Abbott è stato condannato a pagare 95 milioni di dollari di risarcimento danni e una multa di 495 milioni di dollari. Lo ha stabilito una giuria del Missouri (Stati Uniti centrali) ritenendo che un latte per neonati prematuri prodotto dal gruppo americano aveva causato gravi malattie intestinali in un bambino.

Il caso è una delle numerose denunce pendenti contro Abbott che sostiene che il suo latte in formula per neonati prematuri aumenta il rischio di necrosi dell’intestino (enterocolite necrotica) nei bambini al sito Web Courtroom View Network.

La Abbott è stata citata in giudizio da una madre dell’Illinois, Margo Gill, per non aver indicato che il suo latte vaccino potrebbe causare questa grave infezione nei bambini prematuri. La donna ha sostenuto che la sua bambina ha sviluppato un’enterocolite necrotizzante nel 2021 dopo essere stata nutrita con la formula Similac di Abbott, mentre la piccola Robynn era ancora in terapia intensiva neonatale, ha riferito il canale locale KSDK. La bambina è sopravvissuta, ma soffre di postumi irreversibili, mentre il tasso di mortalità legato a questa malattia nei neonati prematuri può arrivare fino al 50%, secondo la Biblioteca Nazionale di Medicina.

