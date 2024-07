Terza guerra mondiale o attacco su larga scala? Le teorie del complotto dopo il guasto informatico globale

MeteoWeb

Una terza guerra mondiale imminente? Un attacco informatico su larga scala lanciato dalle élite globali? Le teorie del complotto si stanno riversando sul web dopo un guasto informatico senza precedenti. Un aggiornamento difettoso dei sistemi operativi Windows di Microsoft ha scosso il mondo venerdì, mettendo a terra aerei, licenziando lavoratori e sconvolgendo i mercati finanziari.

Le teorie del complotto

Il gruppo americano di sicurezza informatica CrowdStrike, il cui programma software ha causato l’interruzione, ha escluso l’idea di un attacco informatico o di un problema di sicurezza. Ma questo non ha impedito alle teorie del complotto di proliferare sui social media. “Ho letto da qualche parte che la terza guerra mondiale sarà principalmente una guerra cibernetica“, ha scritto un utente su X (ex Twitter).

Per alcuni, l’interruzione è stata un attacco informatico lanciato dal World Economic Forum, una fondazione che riunisce dirigenti, capi di multinazionali, banchieri, miliardari e intellettuali, e che si riunisce ogni anno nella lussuosa località sciistica svizzera di Davos. Chi condivide questa falsa teoria si basa su un vecchio video disponibile sul sito del Forum, che avverte della possibilità di un “attacco informatico che ha caratteristiche simili a quelle del Covid“. Il video avverte che l’unico modo per fermare l’attacco informatico sarebbe quello di disconnettere milioni di dispositivi vulnerabili dalle reti.

Il World Economic Forum

Il World Economic Forum è stato a lungo il bersaglio dei teorici della cospirazione, convinti dell’esistenza di una casta di élite con programmi oscuri che lavorano per fini privati con il pretesto di risolvere i problemi del mondo. “La proliferazione di teorie del complotto sulla scia di importanti eventi globali come questa interruzione è una triste testimonianza della natura volatile dell’ecosistema dell’informazione“, ha detto all’AFP Rafi Mendelsohn, vicepresidente di Cyabra, una società specializzata nel contrasto alla disinformazione. “Ciò che rende unico questo tipo di eventi è il modo in cui i social media, i forum e le app di messaggistica facilitano la diffusione rapida dei post, consentendo alle teorie di guadagnare rapidamente terreno e raggiungere un pubblico globale“. Senza tutele e moderazione efficace, le reti sono sopraffatte da queste teorie e la confusione regna in questo torrente di disinformazione.

“Questo solleva la questione più ampia di come combattere le fake news e la disinformazione“, ha detto Michael Mosser, direttore di un centro di ricerca sulla disinformazione presso l’università del Texas ad Austin. “Il livello di fiducia nelle fonti affidabili è diminuito così tanto che le persone sono più propense a credere alle teorie del complotto che ‘sembrano essere vere’ piuttosto che alle informazioni fattuali“.

Cosa ha causato il guasto?

Il guasto informatico è stato causato da un bug in un aggiornamento di un programma di sicurezza per i sistemi operativi Windows. Il suo leader George Kurtz ha cercato di rassicurare gli utenti che il bug era “in fase di correzione“, ma questo non ha impedito agli utenti di Internet di speculare. “È difficile combattere questa disinformazione con confutazioni fattuali, perché il problema è molto tecnico“, ha detto Mosser. “Spiegare che il problema riguarda un file di sistema configurato in modo errato e che è in corso una correzione può essere accurato, ma non è creduto da coloro che sono predisposti a vedere motivi dannosi dietro gli errori“.

