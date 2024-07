L’eruzione dell’Etna sotto la Luna dello Stretto di Messina: le FOTO da Reggio Calabria

MeteoWeb

L’Eruzione dell’Etna in corso nella notte sta provocando gravi disagi a Catania e dintorni per la fitta pioggia di cenere lavica; da lontano, però, è uno straordinario prodigio della natura che regala scorci emozionanti. Le immagini a corredo dell’articolo evidenziano la visuale da Reggio Calabria, oltre lo Stretto di Messina. C’è una splendida Luna luminosa ad illuminare, appunto, l’enorme colonna di fumo e cenere che si alza per oltre tremila metri di quota dai crateri sommitali del vulcano.

Scenario mozzafiato nella notte tra Calabria e Sicilia.

