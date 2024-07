L’Indonesia perde le sue foreste secolari: 25% in meno

MeteoWeb

Dal 1990, l’Indonesia ha perso il 25% delle sue foreste secolari. Mentre oltre un quarto (7,8 milioni di ettari) delle terre deforestate sono state convertite in piantagioni di palma da olio dal 2020, un’area ancora più grande (8,8 milioni di ettari, simile alle dimensioni del Maine) rimane inutilizzata.

La deforestazione in Indonesia

A cinque anni dal taglio degli alberi, molte terre deforestate in Indonesia non hanno trovato un nuovo utilizzo. Secondo uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), vaste aree di terra sono rimaste inutilizzate dopo il disboscamento delle foreste tropicali indonesiane, rinomate per la loro biodiversità.

Lo studio, che ha esaminato le tendenze della deforestazione dal 1991 al 2020, ha scoperto che oltre la metà delle terre deforestate sono state lasciate inattive per almeno un anno, e il 44% per almeno cinque anni. “Le foreste tropicali secolari sono una risorsa estremamente preziosa, sia a livello locale che globale,” ha affermato Diana Parker, associata post-dottorato presso il Dipartimento di Scienze geografiche dell’Università del Maryland e autrice principale dello studio. “Il fatto che un’area così vasta di foresta secolare sia stata disboscata e poi lasciata vuota è sorprendente“.

Disboscamento e incendi

Per comprendere questo fenomeno, i ricercatori hanno analizzato le modalità di disboscamento. Durante l’evento El Niño del 2015, gli incendi boschivi in Indonesia hanno causato una grave crisi di salute pubblica. Tuttavia, lo studio ha rilevato che il 54% delle foreste è stato disboscato meccanicamente, sia manualmente che con macchinari pesanti. “Gli incendi boschivi possono essere intenzionali o accidentali,” ha affermato Parker. “La deforestazione meccanica, tuttavia, non è solo intenzionale, ma può anche richiedere molto tempo ed essere costosa. Una volta che ci siamo resi conto che più della metà delle aree inutilizzate non erano state create dagli incendi, ci siamo posti una nuova domanda: perché le persone dovrebbero impegnarsi così tanto per disboscare le foreste e poi lasciare il terreno vuoto?.”

I ricercatori hanno utilizzato immagini satellitari per esaminare la storia delle aree deforestate, scoprendo che la maggior parte delle foreste viene degradata prima di essere abbattuta, indicando che la domanda di legname non è la causa principale dei terreni inattivi. Studi di caso in regioni con vasti terreni inutilizzati hanno mostrato che il disboscamento aumenta i prezzi dei terreni, suggerendo che il legname non è il fattore principale.

Dopo il disboscamento, alcune aree inattive sono state poi convertite ad usi produttivi. Circa un quarto delle aree disboscate meccanicamente è stato convertito entro cinque anni, e la metà entro il 2020. In molti casi, le piantagioni di palma da olio sono state il risultato più comune. “Circa l’80% dei terreni inutilizzati disboscati meccanicamente e convertiti a un uso produttivo sono diventati una piantagione di palma da olio,” ha affermato Parker. “Ciò significa che l’impatto ambientale dell’olio di palma è probabilmente molto più grande dell’area piantata immediatamente dopo la perdita della foresta.”

Le piantagioni di palma

Questa dinamica di conversione ritardata sembra peculiare dell’olio di palma. I ricercatori hanno scoperto che due terzi di tutte le piantagioni di palma da olio stabilite in aree deforestate sono state piantate dopo almeno un anno. “Le immagini satellitari non possono dirci esattamente in che modo la creazione di terreni inutilizzati e l’industria dell’olio di palma siano collegate, ma le tendenze dell’uso del suolo suggeriscono una relazione,” ha affermato Parker.

“In alcuni casi, le aziende o gli individui potrebbero avere intenzione di vendere i terreni deforestati ma aspettano che i prezzi dei terreni salgano. In altri casi, le giovani piantine delle palme da olio potrebbero essere morte prima di poter essere rilevate dalle immagini satellitari, oppure i conflitti con le comunità o altri titolari di concessione potrebbero aver ritardato la semina,” ha spiegato Parker. Lo studio ha anche trovato notizie incoraggianti: dal 2017 al 2020, l’Indonesia ha registrato i tassi di deforestazione più bassi osservati. “L’Indonesia è uno dei pochi paesi con foreste tropicali che è riuscito a rallentare con successo la deforestazione,” ha affermato Matthew Hansen, professore all’Università del Maryland e coautore dell’articolo. “Considerata la quantità di terra inutilizzata attualmente disponibile, l’Indonesia potrebbe smettere del tutto di abbattere le foreste continuando ad aumentare la produzione di olio di palma.”

