Lollobrigida sulla carne sintetica: “Avevamo ragione in Europa e nel mondo”

Francesco Lollobrigida, il ministro dell’Agricoltura italiano, ha lanciato un audace appello oggi al World Farmers Market Coalition, presso il mercato di Campagna Amica di Coldiretti. Parlando con passione e convinzione, ha sottolineato il crescente consenso intorno alla necessità di affrontare il problema della carne sintetica a livello globale.

“Stiamo facendo il possibile per rendere consapevole il resto del mondo della nostra visione,” ha dichiarato Lollobrigida all’Agenzia Vista. “In Europa si sono trovati d’accordo con noi. Quasi tutte le nazioni d’Europa ora vedono il pericolo della carne sintetica per l’ambiente, il lavoro e la salute. Anche negli Usa la Florida ha fatto una legge simile.”

Lollobrigida ha espresso soddisfazione per il consenso crescente in Europa riguardo alla sua posizione, evidenziando come la carne sintetica non sia solo una minaccia ambientale, ma anche un rischio per l’occupazione nel settore agricolo e per la salute pubblica. Questo riconoscimento, ha sottolineato, dimostra che le politiche proattive possono portare a cambiamenti significativi nel modo in cui il mondo affronta le sfide alimentari del futuro.

Il dibattito sulla carne sintetica continua a dividere opinioni, con alcuni sostenitori che la vedono come una soluzione sostenibile per ridurre l’impatto ambientale dell’industria della carne, mentre altri la criticano per possibili implicazioni sulla sicurezza alimentare e sui mezzi di sostentamento delle comunità agricole.

