L'”ormone delle coccole” cura la depressione post-partum

Un recente studio condotto dall’Università di Cambridge e dal Baylor College of Medicine in Texas ha fatto luce su un aspetto critico della salute mentale delle neomamme. La ricerca ha rivelato che la carenza dell’ormone ossitocina, noto come “ormone delle coccole“, potrebbe essere alla base della depressione post-partum, una condizione che colpisce una donna su dieci prima o dopo il parto.

La scoperta dei geni mancanti

Gli scienziati hanno analizzato i geni di due ragazzi provenienti da famiglie diverse, entrambi affetti da obesità grave, ansia, autismo e problemi comportamentali. È emerso che a entrambi mancava un gene specifico, chiamato TRPC5, assente anche nelle loro madri, che avevano tutte sofferto di depressione post-partum. Questo gene è essenziale per la produzione di ossitocina nelle cellule nervose.

L’ossitocina gioca un ruolo cruciale durante il parto e l’allattamento, favorendo il legame madre-figlio e contribuendo al benessere emotivo. La sua assenza può portare a difficoltà nel legame affettivo e a sintomi di depressione. Nei topi, la mancanza del gene TRPC5 ha portato a comportamenti simili alla depressione postnatale, inclusi aumento di peso, ansia, avversione per le interazioni sociali e comportamenti aggressivi.

Ossitocina e ansia

Gli scienziati hanno scoperto che reintroducendo il gene TRPC5 nei topi, i sintomi di depressione e ansia si riducevano significativamente. Questo suggerisce che i trattamenti a base di ossitocina potrebbero avere effetti simili negli esseri umani. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per confermare questi risultati e sviluppare farmaci sicuri ed efficaci.

Oltre al suo ruolo nel legame madre-figlio, l’ossitocina ha dimostrato di possedere proprietà ansiolitiche. Studi precedenti hanno evidenziato che la somministrazione di ossitocina tramite spray nasale a persone affette da autismo ha migliorato la loro socievolezza, suggerendo un potenziale utilizzo anche per ridurre l’ansia.

Questa scoperta è particolarmente significativa considerando l’elevata prevalenza dell’obesità e delle malattie mentali. Secondo dati recenti, il 26% degli adulti in Inghilterra è obeso e un altro 38% è in sovrappeso. Il legame tra il gene TRPC5, l’ossitocina e la salute mentale apre nuove strade per la comprensione e il trattamento della depressione post-partum.

Le testimonianze dei ricercatori

Sadaf Farooqi dell’Istituto di Scienze Metaboliche dell’Università di Cambridge ha sottolineato l’importanza di questa scoperta: “Abbiamo fatto un passo avanti nella comprensione della depressione postnatale. Questo studio potrebbe indicare l’ossitocina come possibile trattamento per alcune madri affette da questa patologia.” Yong Xu del Baylor College of Medicine ha aggiunto: “Il nostro lavoro dimostra che il gene TRPC5 agisce sui neuroni dell’ossitocina nell’ipotalamo e svolge un ruolo fondamentale nella regolazione dei nostri istinti.”

