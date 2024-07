La Luna del Tuono splende nel cielo di Cadice | FOTO

MeteoWeb

Il cielo notturno del weekend è stato illuminato dalla Luna piena di Luglio, nota come Luna del Tuono o Luna del Cervo. Il nome “Luna del Tuono” ha radici nelle antiche tradizioni dei popoli indigeni nordamericani. Gli Algonchini, una delle più grandi tribù native americane, avevano l’abitudine di dare nomi a ogni plenilunio dell’anno, basandosi sui cambiamenti stagionali e sulle attività agricole. Il plenilunio di luglio era chiamato “Luna del Tuono” perché coincideva con la stagione dei temporali estivi, frequenti e intensi in molte regioni del Nord America.

Luglio è anche il mese in cui nascono le nuove corna dei cervi ed ecco perché la Luna piena del mese è definita anche Luna piena del Cervo.

Nella gallery scorrevole in alto, la Luna del Tuono è stata immortalata da Ezio Cairoli da Cadice, città nella comunità autonoma dell’Andalusia, in Spagna. In alcune foto, la Luna assume una colorazione arancione. Ciò succede perché quando il nostro satellite si trova più vicino all’orizzonte, la sua luce attraversa una maggiore quantità di atmosfera terrestre, causando un cambiamento di colore. Questo fenomeno può fare apparire la Luna arancione, rosa o rossa, simile all’effetto dei tramonti. Per ammirare questi colori intensi, il momento migliore è al sorgere o al tramontare della Luna.

Il plenilunio si è verificato alle 12:17 ora italiana di domenica 21 luglio, ma anche oggi il nostro satellite naturale apparirà come pieno all’occhio umano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.