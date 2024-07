L’uragano Beryl tocca terra come una tempesta di categoria 4: venti a 240km/h | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L‘uragano Beryl sta ruggendo attraverso le Isole Sopravento come una pericolosa tempesta di categoria 4, portando venti violenti, piogge intense e storm surge (innalzamenti di marea) pericolosi per la vita. Beryl ha toccato terra poco dopo le 11:00 EDT (le 17 italiane) sull’isola di Carriacou di Grenada nel Mar dei Caraibi con venti massimi sostenuti di 240km/h. È l’uragano più forte conosciuto ad aver attraversato le Grenadine, secondo i dati della NOAA che risalgono al 1851.

La tempesta ha innescato blackout, allagato strade e portato inondazioni da storm surge per parti delle Grenadine, Grenada, Barbados e Tobago, secondo il National Hurricane Center.

L’arrivo di Beryl segna un inizio eccezionalmente anticipato della stagione degli uragani atlantici. Ieri, domenica 30 giugno, Beryl è diventato l’uragano di categoria 4 più precoce mai registrato nell’Oceano Atlantico e l’unica categoria 4 nel mese di giugno. Le acque oceaniche anormalmente calde che hanno facilitato il rafforzamento allarmante di Beryl sono un chiaro indicatore che questa stagione degli uragani sarà tutt’altro che normale.

Beryl sta battendo i record per giugno perché l’oceano è caldo ora come lo sarebbe normalmente al culmine della stagione degli uragani, ha affermato Jim Kossin, esperto di uragani e consulente scientifico presso la fondazione no-profit First Street Foundation. “Gli uragani non sanno che mese è, sanno solo qual è il loro ambiente circostante”, ha detto Kossin alla CNN. “Beryl sta battendo i record per il mese di giugno perché Beryl pensa che sia settembre“.

Uragano Beryl, uotente storm surge a Saint George, a Grenada

