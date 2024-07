La maestosa Luna del Tuono protagonista del cielo di luglio

MeteoWeb

Il cielo di luglio ci riserva uno spettacolo straordinario: la Luna del Tuono, che raggiungerà il suo massimo splendore il 21 luglio alle 12:17 ora italiana. È un’occasione imperdibile per gli appassionati di astronomia e per chiunque ami ammirare le meraviglie del cielo notturno.

La Luna del Tuono

Il nome “Luna del Tuono” ha radici antiche e deriva dalle tribù dei nativi americani, in particolare dai popoli di lingua Algonchina, che associavano questo plenilunio ai temporali frequenti in questo periodo dell’anno. Altri nomi tradizionali includono “Luna dei Lamponi” tra gli Ojibwe e “Luna della Muta delle Piume” tra i Cree, riflettendo i diversi fenomeni naturali osservati in luglio.

La Luna del Tuono di quest’anno sarà accompagnata da un fenomeno astronomico interessante: la vicinanza di Mercurio, che sarà alla sua massima elongazione orientale. Questo significa che il pianeta sarà visibile al crepuscolo, non lontano dall’orizzonte occidentale, offrendo un ulteriore oggetto di interesse per gli osservatori.

Le caratteristiche dei pleniluni estivi

Una caratteristica distintiva delle Lune Piene estive nell’emisfero settentrionale è la loro posizione bassa nel cielo. A causa dell’inclinazione dell’asse terrestre e della posizione della Luna lungo l’eclittica, la Luna del Tuono apparirà bassa sull’orizzonte, assumendo spesso un colore giallastro. Questo effetto è dovuto alla maggiore quantità di atmosfera terrestre che la luce riflessa dalla Luna deve attraversare, disperdendo le lunghezze d’onda più corte (blu) e lasciando prevalere quelle più lunghe (gialle e rosse).

Nell’emisfero meridionale, invece, la situazione è opposta. Lì la Luna del Tuono si trova alta nel cielo invernale, offrendo una visione diversa ma altrettanto spettacolare.

Osservare i pianeti e le costellazioni

Oltre alla Luna del Tuono e a Mercurio, il cielo di luglio ci offre una varietà di altri oggetti celesti. Dopo il tramonto, Saturno sarà visibile seguendo la Luna mentre si alza sempre più nel cielo nella seconda parte della notte. Marte e Giove appariranno nelle ore successive, prima dell’alba, formando un triangolo con Aldebaran, la stella più luminosa della costellazione del Toro.

Nel cielo estivo delle medie latitudini settentrionali, le costellazioni del Triangolo Estivo – Vega, Deneb e Altair – dominano la scena. Vega, la più brillante delle 3, si trova nella costellazione della Lira, seguita da Deneb nel Cigno e Altair nell’Aquila. Queste stelle formano un triangolo visibile verso Est durante la sera.

Anche le costellazioni familiari come il Grande Carro, parte dell’Orsa Maggiore, e Cassiopea sono facilmente individuabili. La Stella Polare, può essere trovata utilizzando le “punte” del Grande Carro, mentre Cassiopea, con la sua forma a W, si trova sul lato opposto del cielo.

Leggende e tradizioni

La Luna del Tuono porta con sé una ricca eredità di leggende e tradizioni. I popoli nativi americani, così come altre culture in tutto il mondo, hanno dato nomi evocativi alle Lune Piene basati sui fenomeni naturali e agricoli. Ad esempio, in Cina, questo periodo è conosciuto come il mese del Loto, quando questi fiori raggiungono la loro piena fioritura.

In Nuova Zelanda, i Māori seguono un calendario lunare chiamato maramataka. Il mese lunare che va da luglio ad agosto è noto come Here-turi-kōkā, che si riferisce al calore del fuoco visibile sulle ginocchia degli uomini, un richiamo poetico alla stagione.

La Luna del Tuono, un invito all’osservazione

La Luna del Tuono rappresenta un’opportunità perfetta per avvicinarsi all’astronomia e apprezzare le meraviglie del cielo notturno. Che siate esperti astrofili o semplici curiosi, prendetevi un momento per guardare in alto e lasciarvi affascinare dalla maestosità del nostro satellite naturale e dalle storie che porta con sé.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.