Malore sul Gran sasso: alpinista recuperato in elicottero

MeteoWeb

Un alpinista laziale è stato recuperato dall’elisoccorso di stanza a L’Aquila, sul Torrione Cambi – Gran Sasso. Dopo aver accusato un malore, l’uomo ha utilizzato la funzione SOS dell’app del CNSAS GeoRsQ, che ha inoltrato l’allarme alla centrale operativa di Sassari, la quale ha subito messo in moto la macchina dei soccorsi. L’uomo è stato in breve tempo raggiunto dal tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, che ne ha predisposto il recupero mediante verricello, per il successivo trasporto all’ospedale dell’Aquila.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.