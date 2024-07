Maltempo Bielorussia, Minsk paralizzata dalle inondazioni | VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge hanno causato gravi inondazioni a Minsk, capitale della Bielorussia, nella giornata di ieri, giovedì 18 luglio. Le inondazioni hanno interrotto 46 linee di trasporto pubblico nella capitale bielorussa. Il maltempo ha colpito soprattutto la metà settentrionale di Minsk e il centro. Il Ministero delle Emergenze ha affermato che due stazioni della metropolitana sono state chiuse brevemente mentre le inondazioni hanno interessato 38 tratti di strade, un parcheggio, un edificio e due sottopassaggi della città.

A causa dell’alto livello dell’acqua, è diventato impossibile camminare lungo alcune strade, trasformate in fiumi. Gli automobilisti non sono riusciti a uscire dalle loro auto e le autorità hanno chiesto alla gente di restare a casa. Per quasi due ore, i passeggeri sono rimasti intrappolati nei tram che si trovavano bloccati nell’acqua. A causa del diluvio, il traffico degli autobus urbani è stato sospeso. Molti edifici e proprietà sono stati allagati. Le squadre di soccorso hanno operato per pompare fuori l’acqua dai siti allagati.

