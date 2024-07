Maltempo Cina, si rompe diga sul Lago Dongting: migliaia di evacuati

MeteoWeb

Le inondazioni portate dalle piogge torrenziali hanno ampliato una rottura della diga di Tuanzhou nel secondo lago d’acqua dolce più grande della Cina, con migliaia di persone evacuate dalle loro case. La lunghezza della rottura nel Lago Dongting, nella provincia di Hunan, è più che raddoppiata durante la notte, passando dai 100 metri di venerdì 5 luglio ai 220 metri a mezzogiorno locale di sabato 6, secondo quanto riportato dai media statali. Circa 47,64 chilometri quadrati di terra sono stati inondati, con una profondità media dell’acqua di 5 metri. Le aree inondate rappresentavano il 92,5% dell’intera cinta di Tuanzhou, sebbene la zona di sicurezza non fosse stata inondata, hanno osservato i funzionari in una conferenza stampa oggi. La cinta di Tuanzhou è stata costruita nel 1977 e l’ultima volta che la diga ha ceduto è stata nel 1996.

Secondo l’agenzia di stampa statale Xinhua, circa 6.000 persone nella contea di Huarong sono state evacuate. Non ci sono segnalazioni di vittime. Oltre 2.000 soccorritori locali e 610 imbarcazioni sono stati mobilitati per il lavoro di soccorso di emergenza a Huarong, con quasi 10.000 tonnellate di sabbia e pietra e 18 camion schierati per sigillare la breccia entro quattro giorni, secondo un esperto citato da Xinhua.

Il Presidente Xi Jinping ha sollecitato sforzi di soccorso totali. “Da quando la Cina è entrata nella stagione delle inondazioni il mese scorso, alcune aree del Paese hanno subito forti piogge per un periodo prolungato, portando a una grave situazione di controllo delle inondazioni”, ha affermato Xi. “La prolungata erosione idrica degli argini può causare situazioni pericolose, ponendo rischi significativi e pericoli nascosti”.

Un team di soccorso nazionale composto da 800 persone, quasi 150 veicoli e 82 imbarcazioni è stato inviato sul posto dal Ministero della gestione delle emergenze. E il Ministero delle finanze ha emesso 540 milioni di yuan (75 milioni di dollari) per i soccorsi in caso di calamità.

Pingjiang, un’altra contea sulle rive del Dongting, è stata colpita dalla più grave inondazione degli ultimi 70 anni dopo piogge torrenziali durate quasi un mese, con le autorità locali che hanno dichiarato la situazione di emergenza “da tempo di guerra”. Le inondazioni hanno colpito più di 364.000 persone, allagato terreni agricoli, danneggiato oltre 2.600 tratti di strade e ponti e causato numerose frane a Pingjiang. Le autorità di Hunan hanno riferito in precedenza che 27 persone sono morte e 8 erano disperse nelle inondazioni in 14 città.

Oggi è stata segnalata anche una perdita nel bacino idrico di Jiufeng nella contea, con i lavoratori che hanno lottato contro il tempo per risolvere il problema.

Il programma di costruzione

Dongting, un grande lago poco profondo nel nord-est di Hunan, è un bacino alluvionale del fiume Yangtze, il fiume più lungo della Cina e la principale arteria di navigazione. A settembre 2022, lo Hunan ha avviato un programma di costruzione da 8,5 miliardi di yuan per rinforzare gli argini lungo sei sezioni del lago, con una lunghezza complessiva di 658km. La sezione appena violata non è inclusa nel programma.

Si prevede che il lavoro richiederà poco meno di quattro anni per essere completato ed è il primo del suo genere dal 1998. È stato avviato dopo che sono state identificate minacce per la sicurezza di oltre 5 milioni di persone che vivono intorno al lago e per 352.000 ettari di terreni agricoli.

Continua il rischio inondazioni

Ieri, venerdì 5 luglio, il Ministero delle risorse idriche ha affermato che si prevede che le inondazioni persisteranno nel corso medio e inferiore dello Yangtze nelle prossime due settimane. L’area comprende almeno otto province e le municipalità di Shanghai e Chongqing.

Sono previste gravi inondazioni nelle prossime settimane in tutta la Cina, mentre il Paese continua a fare i conti con condizioni meteorologiche estreme. Oltre allo Yangtze, sono stati emessi avvisi di inondazione per il fiume Huai e il suo bacino nella Cina orientale, così come per il fiume Giallo, il secondo più lungo della Cina, e per i fiumi Songhua e Liao nel nord-est, secondo il Ministero delle risorse idriche.

Almeno 47 persone sono morte nella provincia meridionale del Guangdong dopo che piogge torrenziali hanno provocato inondazioni e frane, secondo le autorità.

In un altro caso di condizioni meteorologiche estreme, ieri un tornado ha devastato almeno due contee nella provincia orientale dello Shandong, uccidendo cinque persone e ferendone più di 83, ha riferito l’emittente statale CCTV.

