Maltempo, Coldiretti Umbria denuncia danni al tabacco a San Giustino

Dopo un periodo avaro di precipitazioni, la perturbazione che ha colpito il Centro Italia ha interessato a macchia di leopardo anche alcune zone dell’Umbria, con segnalazioni di danni al tabacco a San Giustino causati da temporali, vento e grandine. È quanto rende noto Coldiretti Umbria, sottolineando altresì come oltre al clima sempre più penalizzante, gli agricoltori del luogo si trovino pure a scontare le problematiche legate agli approvvigionamenti e ai costi dell’acqua nella zona del Montedoglio.

“Purtroppo il maltempo dei giorni scorsi ha colpito le nostre coltivazioni di tabacco con alcuni danni alle piante in un momento per loro particolarmente delicato – riferisce Claudio Alunno tabacchicoltore di San Giustino – Eventi calamitosi che stanno diventando sempre più frequenti e che nonostante le precauzioni adottate, rischiano di mandare in fumo mesi di investimenti e sacrifici. Una beffa, considerate anche le altre problematiche del territorio che vedono tanti agricoltori in difficoltà per la gestione dell’acqua e con gli ormai annosi problemi dei costi di questo prezioso bene, che minacciano gravemente la sostenibilità economica delle imprese”.

“Un evento che ha colpito pure la nostra coltivazione di tabacco con le piante che in questo periodo sono in fase di accrescimento – conferma Valerio Bendini, imprenditore agricolo sempre di San Giustino – In una zona, tra l’altro soggetta anche alle questioni ben note sulla gestione dell’acqua del Montedoglio che stanno creando, già di per sé, forti preoccupazioni e difficoltà alle imprese, spese sul versante costi e che stiamo affrontando sui tavoli regionali con la nostra Organizzazione”.

