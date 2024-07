Maltempo Croazia, tempesta a Bošnjaci: niente elettricità e acqua, danni per 5 milioni

MeteoWeb

Bošnjaci, una piccola comunità della Croazia nella Regione di Vukovar e della Sirmia, è stata gravemente colpita da una violenta tempesta lunedì sera. I cittadini stanno affrontando una situazione difficile, ma la solidarietà locale è emersa in modo straordinario. Con pale alla mano, gli abitanti stanno rimuovendo incessantemente i pezzi di tegole caduti per le strade a causa dei forti venti. Donazioni di materiali edili arrivano costantemente e i tetti delle case vengono coperti con teli di nylon.

Molti residenti hanno trascorso la notte senza elettricità e acqua. “Non so come andrà a finire. Abbiamo coperto il tetto con nylon, tutte le tegole sono volate via. Sarà come sarà. Alcuni hanno la corrente, altri no“, ha dichiarato Ilija Marković. Un altro residente, Antun Topčić, ha espresso la sua speranza che un simile evento non si ripeta mai più: “Speriamo che non accada mai più, nessuno dovrebbe affrontare tutto questo“.

Le autorità locali hanno confermato l’immediata attivazione delle squadre di emergenza e degli ingegneri edili per valutare i danni. Il potenziamento delle infrastrutture e la distribuzione dei materiali edili avviene in 3punti principali. Le autorità locali si sono messe in contatto con le aziende fornitrici per assicurarsi che tutto fosse pronto per gli interventi necessari.

Il Ministro dell’Agricoltura, Josip Dabro, ha visitato l’area ieri, promettendo l’intervento statale per aiutare la ricostruzione. “La stima iniziale dei danni è di 5 milioni di euro, ma potrebbe essere molto di più“, ha dichiarato Dabro, assicurando che il governo interverrà rapidamente per sostenere le comunità colpite.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.