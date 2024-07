Maltempo Piemonte, case distrutte da grandine e temporali: situazione drammatica | FOTO e VIDEO LIVE

MeteoWeb

Situazione drammatica in Piemonte per i forti temporali che sono arrivati nel tardo pomeriggio, puntuali come un orologio svizzero rispetto alle previsioni e accompagnati da fenomeni meteo estremi. Il maltempo si sta caratterizzando per grandinate disastrose, venti impetuosi e piogge torrenziali a causa del transito di due supercelle temporalesche sulla Regione, la prima tra Vercelli e Novara e molto pericolosamente diretta a Milano dove inizia a diluviare, la seconda a Sud di Torino.

A Carignano (Torino) il temporale ha rotto addirittura i vetri delle abitazioni, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, a causa della grandine molto grossa. Nella bassa Novarese sono caduti chicchi dal diametro di 5-6 cm.

Maltempo in Piemonte, la forte grandinata di San Benigno Canavese

Maltempo, le terribili immagini della grandinata a San Benigno Canavese

Due supercelle presenti al Nord-ovest. La prima passata tra Vercelli e Novara si dirige verso Milano, la seconda scorre a sud di Torino verso est. Rischio fenomeni severi in zona

