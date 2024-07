Maltempo Piemonte, forte temporale nel Cuneese: nubifragi e raffiche di oltre 100km/h | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Si intensificano i temporali in Piemonte, dopo i danni provocati in mattinata nel Torinese. In particolare, nel pomeriggio, un temporale a multicella ha colpito il Cuneese, provocando nubifragi, forti raffiche di vento e grandine. I fenomeni più violenti sono stati registrati tra Roero e Albese, con raffiche di vento localmente oltre i 100km/h: registrata una raffica di ben 107km/h a Diano d’Alba. Proprio nella zona di Diano d’Alba, si registrano danni, come rami e alberi caduti. Il forte temporale è andato spostandosi da sud-ovest verso nord-est, in direzione di Astigiano e Vercellese.

Sul fronte piogge, nel Cuneese sono caduti 29mm a Rodello, 21mm a Mombasiglio, Feisoglio, 20mm a Somano, 19mm a Cuneo, Treiso, 17mm a Fossano, 15mm ad Alba.

Altri forti temporali stanno colpendo in questo momento il Trentino e il nord del Veneto e in maniera isolata il sud dell’Abruzzo, il nord del Molise e tra Puglia e Basilicata.

