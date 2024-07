Maltempo Piemonte: 374 interventi dei vigili del fuoco in 2 giorni | VIDEO

MeteoWeb

Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco nell’area settentrionale del Piemonte, colpita dal maltempo dalla sera del 29 giugno: in 2 giorni i pompieri hanno eseguito 374 interventi. Al momento la situazione è migliorata. A Macugnaga (VCO) operazioni in atto con il nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale) per la rimozione di ghiaia e fango da strade e piani bassi di edifici: 30 i vigili del fuoco impegnati.

L’elicottero del reparto volo del Piemonte è in azione in Valle d’Aosta, nel comune di Cogne, per evacuare decine di turisti isolati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.