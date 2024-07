Maltempo, forti piogge nei Paesi Bassi: gravi inondazioni nel Twente | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nella giornata di ieri, domenica 21 luglio, forti piogge si sono abbattute sui Paesi Bassi, provocando inondazioni e disagi in numerose località. Anche se la pioggia è stata molto forte in gran parte dell’Overijssel, provincia nella parte centro-orientale dello stato, la situazione a Twente è stata completamente diversa. Soprattutto a Enschede, Losser e Oldenzaal è caduta un’enorme quantità di pioggia in un tempo relativamente breve e strade, cantine, parcheggi e tunnel sono stati rapidamente allagati.

Il comune di Enschede ha annunciato attraverso il proprio canale Facebook che in alcune zone di Enschede in mezz’ora è caduta più del doppio della pioggia di quella che le condotte fognarie possono assorbire. A De Lutte sono caduti circa 72 millimetri.

Non solo scantinati, in alcune case l’acqua semplicemente entrava dalla porta, allagando ingressi e salotti. Gli abitanti del quartiere Stroinkslanden di Enschede, che vivono lì da più di quarant’anni, non ricordano un momento in cui sia mai stato così brutto.

In totale, i Vigili del Fuoco di Twente hanno ricevuto almeno 280 segnalazioni di danni dovuti al maltempo. In molte località, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per liberare le auto bloccate. I pompieri sono stati impegnati a svuotare il parcheggio sotterraneo di Getfertweg, dove diverse auto sono completamente scomparse nell’acqua. I Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte per svuotare il garage.

Gravi inondazioni hanno colpito anche l’autostrada A1 nei pressi di Oldenzaal: l’autostrada è stata chiusa la strada poiché i veicoli restavano intrappolati nell’acqua alta.

Maltempo Paesi Bassi, allagamenti nelle strade di Enschede

