Maltempo, piogge e temporali in Piemonte: attenzione a domani | VIDEO

Piogge e temporali hanno colpito oggi isolate parti del Piemonte, in un antipasto dell’inferno che si scatenerà domani con una nuova ondata di violento maltempo. In particolare, sono stati colpiti il Verbano, il Vercellese e il Torinese. Un temporale di calore sta interessando in questo momento il Torinese occidentale. In Val Sangone, si registrano violente raffiche di vento e pioggia battente. Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi in Piemonte, spiccano: 19mm a Sabbia, 17mm a Omegna, Salbertrand, 16mm a Fobello, 15mm a Stresa, 13mm a Cesara, 12mm a Varallo, 7mm a Oulx, 6mm a Bardonecchia. Pioggia anche a Torino, che oggi ha registrato una massima di +33°C.

Attenzione al forte maltempo che domani colpirà le regioni del Nord, Piemonte incluso: è alto il rischio di nubifragi, grandine grossa e forti raffiche di vento. Prestare la massima attenzione.

Maltempo Piemonte, la pioggia di oggi a Pragelato

