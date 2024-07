Maltempo, recuperato il corpo del giovane disperso da tre giorni nell’Adda

MeteoWeb

Il cadavere di un giovane è stato recuperato sul fiume Adda questa sera. Il recupero è stato effettuato dai Vigili del Fuoco con l’ausilio dei sommozzatori e di un elicottero. Potrebbe trattarsi di un 25enne egiziano che veniva cercato da martedì dopo essersi tuffato ed essere stato visto trascinato via dalla corrente del fiume, resa impetuosa dalle forti piogge di questi ultimi giorni.

