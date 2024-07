Maltempo Roma, alcuni rami e alberi caduti

MeteoWeb

La giornata di oggi, per la quale è stata emessa un’allerta meteo di 9-12 ore, fa registrare, come documentato dai report della Protezione Civile di Roma Capitale aggiornati alle 16, solo alcuni episodi, di non grave entità, legati alla caduta di alberi o rami. Per i rami caduti su strade in diverse zone, i servizi di emergenza del verde del Dipartimento capitolino Tutela Ambientale hanno effettuato 8 interventi di accertamento di eventuali danni, non riscontrati in nessuno dei casi, e di rimozione dei rami stessi. Lo fa sapere in una nota il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale.

Una giornata caratterizzata da una situazione meteorologica potenzialmente critica che ha avuto, per fortuna, un bilancio senza incidenti e solo minimi danni provocati dalle alberature delle aree pubbliche.

Danni sono stati registrati invece in altre zone della provincia.

