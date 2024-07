Maltempo Spagna, grandine grossa e inondazioni in Catalogna | VIDEO

MeteoWeb

Il sistema frontale che attraversa la Catalogna, nel nord-est della Spagna, ha lasciato scene impressionanti nelle regioni interessate oggi. Il maltempo ha provocato nubifragi, grandinate ed esondazioni dei fiumi, costringendo ad alcune evacuazioni. Numerose località, soprattutto quelle situate sui Pirenei e sulla costa, sono state le prime a ricevere piogge intense che si sono diffuse durante la mattinata verso l’interno e l’est della comunità.

Inondazioni e grandine

L’allerta di pericolo moderato ha interessato le regioni del Garraf, Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Bages, Berguedà, Ripollès, Alt Empordà e Baix Empordà. Il Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Moianès, Osona, Garrotxa, Pla de l’Estany, Gironès e Selva sono in allerta arancione (pericolo alto). Nella mattinata a Ulldeter, a 2.410 metri, si sono accumulati 30,7 millimetri in mezz’ora. A Girona di 26,8mm e nel comune di Anglès, a Girona, di 25,4mm. Inondazioni si sono verificate anche in altre parti della Catalogna.

Inoltre, è caduta grandine di grandi dimensioni a Santa Coloma de Farners (nell’entroterra di Girona) o a La Molina (nei Pirenei), come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Si registrano anche forti venti fino a 90km/h.

Tempesta di grandine a Molina, in Catalogna

Evacuazioni a Girona

Una sessantina di persone che stavano partecipando ad un campo per bambini e giovani a Espolla (Girona) sono state sgomberate all’alba dai Vigili del Fuoco della Generalitat quando sono state sorprese da una forte tempesta di vento e da forti piogge. L’evacuazione, iniziata questa mattina alle 05:40, ha avuto carattere preventivo, poiché nessuno dei partecipanti al campo (minori, giovani e osservatori) è rimasto ferito. Il consiglio comunale ha predisposto uno spazio comunale per la loro permanenza temporanea.

Soccorso nel massiccio del Canigó

Su richiesta dei Vigili del Fuoco francesi, questa mattina i soccorritori catalani hanno salvato cinque persone che si trovavano nel massiccio del Canigó e che mostravano sintomi di ipotermia. Gli escursionisti facevano parte di un gruppo di dodici persone che stavano facendo un’escursione in quella zona.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.