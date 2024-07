Maltempo, forte temporale e grandine a Bologna | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una nuova ondata di maltempo sta colpendo le regioni del Nord, con forti temporali, piogge intense e grandine. Un forte temporale si è abbattuto anche su Bologna, provocando una intensa grandinata con chicchi di discrete dimensioni, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Nella zona sud della città, sono caduti 11mm di pioggia mentre 16mm sono caduti nella vicina Borgonuovo. Il temporale ha colpito a partire dalle 18:45 e a Bologna, la temperatura in 45 minuti è precipitata a +22°C dopo aver toccato una massima giornaliera di +31°C. Verso le 19:45, il temporale è passato ed è di nuovo spuntato il sole.

Forti piogge hanno colpito anche la zona di Fidenza (Parma), dove sono caduti 54mm; 55mm si registrano nella vicina a Soragna e 47mm a Salsomaggiore Terme.

La violenta grandinata che si è abbattuta su Bologna

