Maltempo, forti temporali in Alto Adige: allagamenti e frane tra Parcines e San Vigilio di Marebbe | FOTO

Piogge insistenti e incessanti si sono abbattute in Alto Adige, tra ieri e oggi: diversi gli interventi dei vigili del fuoco a Parcines per l’allagamento di numerosi edifici, tra cui seminterrati e scantinati. I pompieri si sono avvalsi sia pompe che sacchi di sabbia per contenere le perdite.

Sempre nella serata di ieri il torrente Fojedora si è ingrossato trasportando materiale: la frana ha interessato la zona ricreativa “Spiaggetta Ciamaor” a San Vigilio di Marebbe, in Val Badia. Per ragioni di sicurezza, la strada per il rifugio Pederü è rimasta chiusa per tutta la notte e fino al termine dei lavori di ripulitura della zona da parte dei vigili del fuoco.

