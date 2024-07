Maltempo, forti temporali tra Basilicata e Puglia: nubifragio a Matera | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Non solo al Nord. È una domenica di maltempo anche in alcune zone del Sud, a causa di piogge e temporali localizzati. Sono molto forti i temporali che hanno colpito alcune aree di Basilicata e Puglia nel corso del pomeriggio. Su Matera, si è abbattuto un violento nubifragio, accompagnato da forti raffiche di vento. In poco tempo, nelle strade si sono formati torrenti d’acqua, mentre il vento ha abbattuto oggetti esterni e tende. Si registrano anche blackout elettrici.

Nella vicina Puglia, segnaliamo: 28mm di pioggia a Supersano (Lecce), 25mm di pioggia a Martina Franca, nel Tarantino. Forti piogge anche al confine tra Abruzzo e Molise, dove sono caduti 30mm a Capracotta e San Pietro Avellana, in provincia di Isernia.

Temporale e forte vento a Matera

